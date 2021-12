Fast 700 Kilo Munition aus Zweitem Weltkrieg entdeckt

Trier Die Sturzfluten im Sommer haben auch Bomben und Granaten aus Kriegszeiten freigeschwemmt. Diese können im schlimmsten Fall immer noch tödlich sein.

Gefährliche Altlasten: Nach dem verheerenden Hochwasser im Juli in Teilen von Rheinland-Pfalz sind dort 695 Kilogramm Munition aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Zum Beispiel Helfer, Bauarbeiter und Behördenvertreter stießen bis zum 1. Dezember alleine im besonders flutgeschädigten Ahrtal auf 437,5 Kilogramm, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Im Vulkaneifelkreis, Eifelkreis Bitburg-Prüm und Kreis Trier-Saarburg wurden insgesamt weitere 257,5 Kilogramm Munition geborgen.

Entdeckt wurden eine leere Sprengbombe in Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine Stabbrandbombe in Altenahr sowie Infanteriepatronen, verschiedenartige Granaten, Pyrotechnik und Munitionsteile. Erst am 1. Dezember barg der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz nach eigenen Angaben noch drei bei Aufräumarbeiten aufgetauchte Sprenggranaten bei Altenahr im Ahrtal. Laut der ADD landen all diese „transportfähigen“ Munitionsfunde in einem sicheren Zwischenlager. Künftig würden sie „zu einem thermischen Munitionsentsorgungsbetrieb transportiert und dort sicher verbrannt“.