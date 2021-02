Fast 4,1 Millionen Einwohner in Rheinland-Pfalz

Bad Ems Rund 4 099 600 Menschen haben am Jahresende 2020 in Rheinland-Pfalz gelebt - so viele wie noch nie. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Dienstag stieg die vorläufig geschätzte Einwohnerzahl damit 2020 im neunten Jahr in Folge.

Der Bevölkerungszuwachs fiel allerdings mit annähernd 5700 Bürgern deutlich schwächer aus als in den beiden Vorjahren.

Im vergangenen Jahr zogen weitaus mehr Menschen nach Rheinland-Pfalz als das Land verließen. Dieser sogenannte Wanderungsüberschuss belief sich schätzungsweise auf rund 16 900 Bürger und sorgte für das Bevölkerungsplus. Die Zahl der 2020 im Land Gestorbenen dürfte dagegen auch wegen der Corona-Pandemie mit geschätzt mehr als 49 000 um rund 11 500 über der mit den Vorjahren vergleichbaren Zahl von etwa 37 600 geborenen Babys gelegen haben.