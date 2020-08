Fast 30 Cannabispflanzen in Werkstatt sichergestellt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Fast 30 Cannabispflanzen sowie mehrere Aufzuchtschränke und ein Belüftungs- und Bewässerungssystem hat die Polizei in einer Werkstatt in Kaiserslautern sichergestellt. Demnach war Zeugen aufgefallen, dass in den Räumen eines ehemaligen Handwerkerbetriebs auch nachts das Licht brannte, wie die Polizei in der pfälzischen Stadt am Freitag mitteilte.

