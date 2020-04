Fast 2000 bestätigte Corona-Fälle im Saarland

Eine Mitarbeiterin bereitet Proben von Menschen mit Covid-19 Verdacht für die weitere Analyse vor. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Im Saarland haben sich mittlerweile 1987 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Damit gebe es 145 Fälle mehr als noch am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit (Stand: 18.00 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa