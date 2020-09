Fast 12 000 Untersuchungen in Testzentren: 66 positiv

Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Saarbrücken An den saarländischen Testzentren am Messegelände und am Flughafen Saarbrücken sind bislang 11 998 Menschen (Stand 12.09.2020) auf Corona getestet worden. Davon seien 66 Tests positiv ausgefallen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa