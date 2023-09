Handel Fashion Outlet Zweibrücken: Kritik an geplanter Erweiterung

Auch der Handelsverband Rheinland-Pfalz zeigte Unverständnis. Die Zustimmung für eine Erweiterung zeige, dass es der Landesregierung und den untergeordneten Behörden „nicht nur an Fingerspitzengefühl“ fehle, sondern auch, „dass dort der Realitätsverlust“ grassiere, teilte Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer in Mainz mit. Die Ampel-Koalition in der Landeshauptstadt habe scheinbar die Innenstädte und insbesondere den innerstädtischen Handel aufgegeben.