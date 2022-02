Fans zündeln bei Derby: Geldstrafen für FCK und Saarbrücken

Frankfurt/Main Der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern müssen wegen Fehlverhaltens ihrer Fans beim Derby satte Geldstrafen bezahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte die Saarländer mit einer Strafe von 24.000 Euro, die Pfälzer von 35.000 Euro.

Dies teilte der DFB am Donnerstag in Frankfurt/Main mit. Beim Drittliga-Derby zwischen beiden Clubs am 6. November 2021 hatten Anhänger beider Mannschaften Böller, Rauchtöpfe, Bengalische Feuer und Feuerwerksraketen gezündet.