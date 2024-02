2. Bundesliga Fan-Proteste: Uzun wieder Nürnbergs Lichtblick

Trotz Langzeitvertrags wird es für den 18-Jährigen über den Sommer hinaus nicht in Nürnberg weitergehen. Uzun hat sich viel zu begehrt gemacht. „Ob er zu halten ist, kann ich Stand heute nicht sagen. Dass er Begehrlichkeiten weckt, ist auch klar“, sagte Sportdirektor Olaf Rebbe, der für den Instinktfußballer eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe haben will. „Wir sind in einer guten Verhandlungsposition“, versicherte er.