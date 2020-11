Familienstreit in Worms eskaliert: Vier Leichtverletzte

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Worms Bei einem Familienstreit sind am Donnerstag in Worms zwei Männer und zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Nachmittag zu einer Auseinandersetzung gerufen worden, in deren Verlauf ein 31-Jähriger sowie ein 40-jähriger Mann mit einem Küchenmesser und einem Baseballschläger aufeinander losgegangen seien.

Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.