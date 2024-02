Auseinandersetzung Familienstreit eskaliert vor Restaurant

Ein Streit unter fünf Personen ist vor einem Restaurant in Ludwigshafen außer Kontrolle geraten. Wie die Polizei in Ludwigshafen am Montag mitteilte, waren Sorgerechtsprobleme zwischen einem 37-Jährigen und seiner 27-jährigen Ex-Frau der Auslöser für die zunächst verbale Auseinandersetzung, die dann handgreiflich wurde. Die Polizei konnte die Beteiligten am Sonntagabend zunächst voneinander trennen. Als der 20-jährige Bruder der Frau auftauchte und auf den 37-jährigen Mann einschlug, heizte sich der Streit erneut auf. Die Beamten fixierten den jungen Mann und brachten ihn zu Boden, wie es hieß.