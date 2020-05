Familienministerin Spiegel begrüßt Öffnung der Spielplätze

Anne Spiegel (Die Grünen), Familien- und Integrationsministerin im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat am Freitag die Öffnung der seit Mitte März gesperrten Spielplätze begrüßt. „Die Entscheidung wird besonders Kindern helfen, die keinen eigenen Außenbereich in der Familie haben“, erklärte Spiegel am Freitag in Mainz.

Von dpa