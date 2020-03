Familie stiehlt Einkaufswagen für Kinder

Ein Einkaufswagen mit Lebensmitteln wird durch einen Supermarkt geschoben. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild.

Otterbach Auf ungewöhnliche Diebesbeute hat es eine Familie in der Westpfalz abgesehen gehabt. Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) beobachteten am vergangenen Freitag, wie ein Kindereinkaufswagen im Kofferraum des Autos einer dreiköpfigen Familie verstaut wurde, wie die Polizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte.

