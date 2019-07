Familie muss wegen stinkender Substanz Wohnhaus verlassen

Neuwied Weil ein unbekannter Täter eine flüssige, stinkende Substanz in ihrem Haus verteilt hatte, hat eine Familie in Neuwied in der Nacht zum Donnerstag ihr Haus verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Unbekannte eine Tür aufgetreten und war so in das Gebäude gelangt.

