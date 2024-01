Westerwaldkreis Familie getötet: Bürgermeister zeigt sich betroffen

Einen Tag nach der mutmaßlichen Tötung von drei Familienmitgliedern in Montabaur ist die Bestürzung in der Stadt im Westerwaldkreis groß. „Wir alle sind betroffen von den Ereignissen. Eine Familie wurde ausgelöscht. Plötzlich passiert das Unfassbare in der Nachbarschaft“, teilten die Stadtbürgermeisterin Gabriele Wieland und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulrich Richter-Hopprich am Freitag mit. „Wir denken an die Menschen, die der Familie nahe gestanden haben. Unser Dank gilt heute der Polizei und allen Einsatzkräften, die gestern vor Ort waren.“