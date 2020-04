Falsche Wasserwerker erbeuten mehrere Tausend Euro

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Falsche Wasserwerker haben von einer 90-jährigen Frau aus Ludwigshafen mehrere Tausend Euro ergaunert. Die beiden Männer suchten die Frau daheim auf und gaben an, das Wasser in der Gegend sei verunreinigt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sie wollten angeblich die Wasserqualität in der Wohnung der Frau testen.

Die Frau ließ die Unbekannten am Montag in ihr Haus. Einer der beiden lenkte sie ab, während der andere angeblich im Keller das Wasser prüfte. Als die Männer wieder weg waren, bemerkte die Rentnerin das Fehlen von mehreren Tausend Euro.