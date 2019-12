Falsche Polizisten kontrollieren und verlangen Drogentest

Hütschenhausen Falsche Polizeibeamte haben in Hütschenhausen Jugendliche kontrolliert und zu einem Drogentest aufgefordert. Die zwei jungen Männer hätten schließlich doch von ihrem Vorhaben abgelassen und seien in ihrem Wagen davon gefahren, teilte die Polizei in Landstuhl am Dienstag mit.

