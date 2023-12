Ermittlungen Falsche Polizisten berauben Familie: Festnahmen

Saarbrücken/Nalbach · Rund ein halbes Jahr nach einem brutalen Überfall auf eine Familie in einem Wohnhaus in Nalbach hat die Polizei am Mittwoch drei Tatverdächtige festgenommen. Ermittler des Dezernates für Eigentumskriminalität des Landespolizeipräsidiums nahmen mit Unterstützung von Spezialeinheiten und ausländischen Polizeikräften drei Männer im Kreis Saarlouis fest, wie das Landespolizeipräsidium mitteilte.

13.12.2023 , 09:40 Uhr

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Diese seien 21, 34 und 41 Jahre alt. Im Rahmen des Einsatzes, der am frühen Morgen zeitgleich im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Italien begonnen hatte, wurden demnach auch Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Dabei seien weitere Beweismittel gefunden worden, deren Auswertung einige Zeit in Anspruch nehmen werde, hieß es. Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen gegen weitere Tatbeteiligte würden fortgesetzt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Im Juni waren drei als Polizisten verkleidete Männer in das Wohnhaus der Familie eingedrungen. Sie hatten auf die anwesende Frau und deren Söhne eingeschlagen und Bargeld gefordert. Wegen der Gegenwehr und durch den draußen im Fahrzeug wartenden Komplizen vor hinzukommenden Nachbarn gewarnt, hatten die Täter laut Polizei die Tat abgebrochen und waren mit einem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen geflohen. © dpa-infocom, dpa:231213-99-279554/3

(dpa)