Landgericht : Falsche Diagnosen mit fatalen Folgen? Pathologe vor Gericht

Saarbrücken Er soll falsche Diagnosen mit fatalen Folgen gestellt haben: Ein Pathologe untersucht Gewebeproben zweier Patienten und schließt Hautkrebs aus - dabei müssten beide Männer behandelt werden. Einer von ihnen stirbt ein Jahr später. Es ist nicht der erste Auftritt des Facharztes vor Gericht.

Für zwei Männer sollen falsche Beurteilungen des Pathologen 2019 fatale Folgen gehabt haben: Weil der Facharzt bei der Begutachtung ihrer Gewebeproben Hautkrebs ausgeschlossen hatte, verzichteten sie auf eine medizinische Behandlung. Ein Jahr später starb einer der Patienten (Jahrgang 1952): Eine Obduktion ergab, dass sein gesamter Körper voller Metastasen war. Laut eines Gutachters hätte bei adäquater Therapie 2019 eine sehr große Chance bestanden, das Krankheitsgeschehen erheblich zu beeinflussen. „In jedem Fall wäre ein rasches Voranschreiten zu verhindern gewesen, so dass der Verstorbene noch mehrere Jahre Lebenszeit mit zufriedenstellender Lebensqualität gehabt hätte“, heißt es in der Anklage.

Bei dem anderen Patienten (45) war die bösartige Erkrankung erst bei einer erneuten Hautveränderung 2020 festgestellt worden. Durch die verspätete Diagnose, so ein Gutachter, habe sich seine Gesamtprognose verschlechtert. „Sehr belastend“ sei diese Situation für ihren Mandanten, sagte die Nebenklagevertreterin der Deutschen Presse-Agentur. Bis heute sei er „psychisch sehr angeschlagen“ und nicht arbeitsfähig.

Laut Anklage hatte der Arzt 2018 selbst einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente gestellt, weil er zur Ausübung seines Berufes nicht mehr in der Lage gewesen sei. Trotz dieser Erkenntnis habe er weiterhin Diagnosen gestellt und billigend in Kauf genommen, dass sie unzutreffend seien. Ihm sei bewusst gewesen, dass Tumorerkrankungen unbehandelt zwangsläufig den Tod der betreffenden Patienten nach sich ziehen würden. Der Prozess geht am Dienstag weiter.