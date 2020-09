Fallschirmspringer stürzt aus mehreren Metern ab

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz über die Straße. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Föhren Ein Fallschirmspringer ist am Sonntag in Föhren (Landkreis Trier-Saarburg) aus mehreren Metern Höhe abgestürzt. Der 49-Jährige habe dadurch schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Abend mit.

