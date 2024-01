Justiz Fall um verbrannte Frauenleiche: Neu vor Gericht aufgerollt

Laut Anklage soll der Türke seine Geliebte 2020 in Köln in ihrem Auto erschossen haben. Die 31-Jährige sei arg- und wehrlos gewesen, da sie mit keinem Angriff gerechnet habe. Einen Tag später soll der Angeklagte die Leiche ins rheinland-pfälzische Ochtendung transportiert und dort am Rand eines Feldweges verbrannt haben. Die Polizei stellte später das Fahrzeug der Frau in Köln sicher.