„Fall Susanna“: Urteil im Mordprozess wird gesprochen

Der angeklagte Ali B. verdeckt mit Papier sein Gesicht vor den Fotografen. Foto: Boris Roessler/Archivbild.

Wiesbaden Der irakische Flüchtling Ali B. soll die 14-jährige Schülerin Susanna aus Mainz vergewaltigt und erwürgt haben. Das Urteil in dem Mordprozess will das Wiesbadener Landgericht an diesem Mittwoch (10.7./9.30 Uhr) verkünden.

Das Mädchen war vor mehr als einem Jahr nach tagelanger großer Suche in einem Erdloch verscharrt in einem Waldstück in der Nähe des Wiesbadener Stadtteils Erbenheim gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für den 22-jährigen Ali. B.. Die Anklagevertretung plädierte zudem darauf, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Folgt das Landgericht dem Antrag, wäre bei einer Verurteilung wegen Mordes eine vorzeitige Haftentlassung des jungen Mannes nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen.

Ali B. hat Susanna nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ermordet, um die Vergewaltigung der 14-Jährigen zu verdecken. Er habe kaltblütig, zielgerichtet und heimtückisch gehandelt, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Verteidigung verzichtete auf einen Antrag für ein konkretes Strafmaß.