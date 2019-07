Fall Susanna: Staatsanwaltschaft plädiert auf lebenslang

Ali B. (r), Angeklagter im „Mordfall Susanna“, mit seinen beiden Verteidigern im Landgericht in Wiesbaden. Foto: Boris Roessler/Archivbild.

Wiesbaden Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod der Mainzer Schülerin Susanna fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten Ali B.. Vor dem Wiesbadener Landgericht beantragte die Anklagevertretung am Dienstag, wegen des Mordes an dem 14-jährigen Mädchen für den irakischen Flüchtling die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren wäre damit so gut wie ausgeschlossen. Der Angeklagte habe ein Verbrechen begangen, das an Abscheulichkeit kaum zu überbieten sei, erklärte die Staatsanwältin. Er sei kaltblütig vorgegangen und habe ein Leben ausgelöscht, das in seinen Augen keinen Wert gehabt habe.