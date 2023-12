Landtag Fall Raab: AfD-Fraktion scheitert mit Antrag auf U-Ausschuss

In der Debatte um einen kritischen Brief der Medienpolitikerin Heike Raab (SPD) an den SWR ist die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag mit einem Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gescheitert. Es sollte geklärt werden, ob die Staatssekretärin im Alleingang gehandelt habe oder die Rückendeckung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte, erklärte AfD-Fraktionschef Jan Bollinger am Donnerstag als Begründung für den Vorstoß im Mainzer Parlament. Die Sondersitzung des Landtags vor wenigen Tagen habe keine Aufklärung zu den Vorgängen gebracht.