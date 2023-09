Amtsgericht Fall Edenkoben: Noch keine Anklageschrift angekommen

Wegen Verstößen gegen Weisungen nach seiner letzten Inhaftierung sei kurz vor der Tat in Edenkoben eine Anklageschrift mit Haftbefehl an das zuständige Amtsgericht in Neustadt verschickt worden, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwochmorgen mitgeteilt. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sei am 8. September fertiggestellt worden.