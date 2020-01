Fahrzeug prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Burrweiler Ein Mann ist am Dienstag in der Pfalz gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige sei mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Edenkoben mit.

