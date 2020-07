Fahrradpanne im Urlaub: Polizei spendiert Leih-Sattel

Neustadt/Weinstraße Eine abgebrochene Schraube am Fahrrad-Sattel - ein Fall für die Polizei? Eine Urlauberin hat nach einer solchen Panne in Neustadt/Weinstraße die Polizeiinspektion mit Erfolg um Hilfe gebeten. Damit die 66-Jährige ihre Fahrt zu ihrem Urlaubsdomizil in Lachen-Speyerdorf fortsetzen konnte, wurde ihr am Sonntagnachmittag ein Leihsattel zur Verfügung gestellt, wie die Polizei mitteilte.

