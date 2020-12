Fahrradhersteller Canyon wird nach Belgien verkauft

Ein Mitarbeiter des Fahrradherstellers Canyon in Koblenz bei der Endmontage. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Frankfurt/Koblenz Der deutsche Fahrradhersteller Canyon bekommt einen belgischen Eigentümer. Die Beteiligungsgesellschaft Groupe Bruxelles Lambert (GBL) erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen aus Koblenz, wie der Finanzinvestor am Dienstag mitteilte.

Canyon werde in den kommenden Jahren viele Wachstumsmöglichkeiten haben, darunter weiter in Europa und den USA sowie im boomenden E-Bike-Markt, hieß es. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Canyon mit rund 900 Beschäftigten weltweit fertigt unter anderem Rennräder, Triathlon-Räder, Mountainbikes sowie E-Bikes. Der renommierte Hersteller ist stark im Profisport engagiert, verkauft über seinen eigenen Online-Direktvertrieb aber auch an Endkunden. Der Umsatz stieg gemäß den Angaben in den vergangenen sieben Jahren im Schnitt um 25 Prozent auf zuletzt mehr als 400 Millionen Euro. Allein in den vergangen drei Jahren habe sich der Erlös fast verdoppelt.