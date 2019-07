Fahrradfahrerin stirbt nach Kollision mit Auto

Freisbach Eine 76 Jahre alte Fahrradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 52 Jahre alten Mannes auf einem Feldweg bei Freisbach (Kreis Germersheim) ums Leben kommen. Die Frau sei von rechts gekommen, habe also Vorfahrt gehabt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Die 76-Jährige sei nach dem Unfall am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Dort sei sie noch am selben Tag verstorben. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.