Verkehrsunfall Fahrradfahrer von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Der 28 Jahre alte Busfahrer und die Fahrgäste wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Schaden entstand am Fahrrad und an der Seitenscheibe des Busses. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Rheinallee in Richtung Mainz-Mombach voll, in Richtung Innenstadt einspurig gesperrt. Dadurch sei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.