Unfälle Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Herdorf-Sassenroth im Landkreis Altenkirchen mit seinem Rennrad ungebremst gegen ein parkendes Auto gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, fuhr der 70-Jährige in Richtung Grünebach, als er vermutlich durch die tiefstehende Sonne so stark geblendet wurde, dass er das parkende Auto übersah und dagegen fuhr.