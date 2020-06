Fahrradbranche erlebt in Corona-Krise Riesenansturm

Ein Mann verlässt mit seinem Fahrrad das Fahrradparkhaus am Bahnhof. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Mainz Fahrradhändler und -hersteller in Rheinland-Pfalz sprechen in der Corona-Krise von einem wahren Ansturm der Kunden. Viele Menschen zwischen Westerwald und Pfalz sind in den Tagen der Pandemie offenbar auf Rad, E-Bike oder Lastenrad umgestiegen.

Der Geschäftsführer des Radgeschäfts Velopoint in Trier, Uwe Fries, beispielsweise spricht von extremer Kundennachfrage über alle Gesellschaftsschichten hinweg.