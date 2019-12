Fahrplanwechsel für Bus und Bahn am Sonntag

Reisende warten auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Mainz An diesem Sonntag (15.12.) wechseln auch in Rheinland-Pfalz die Fahrpläne für den Fern- und Nahverkehr. Dabei stehen wieder einige Neuerungen an. So will etwa die Bahntochter DB Regio künftig 25 neue Züge auf der Strecke von Kaiserslautern über Homburg und Saarbrücken nach Trier einsetzen.

Auch im Norden des Landes sollen etwa auf den Strecken zwischen Koblenz, Neuwied sowie Köln und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen mehr und modernere Züge unterwegs sein.