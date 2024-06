Unfall Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrerin gibt der Polizei in der Pfalz Rätsel auf. Die 75-Jährige habe mit ihrem Auto in Eisenberg drei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge sowie ein entgegenkommendes Auto gestreift, einen Laternenmast umgefahren, dann ihre Fahrt über den Gehweg fortgesetzt und drei Mauern gestreift, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahrt der Frau endete demnach an einer vierten Mauer.