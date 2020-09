Fahrerflucht: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hermeskeil Eine Fußgängerin ist am späten Sonntagabend in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin sei anschließend in Richtung Trier geflüchtet, teilte die Polizei mit.

