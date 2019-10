Fahrer verliert Kontrolle über Wagen: Zwei Schwerverletzte

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Pluwig Zwei Autofahrer sind mit ihren Wagen in der Nähe von Pluwig (Landkreis Trier-Saarburg) frontal zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Ein 58-jähriger Fahrer sei mit seinem Auto in den Gegenverkehr gekommen, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit.

