Fahrer schläft bei Kontrolle auf Autobahnraststätte ein

Eine Polizistin hält eine Kelle mit der Aufschrift "Halt Polizei". Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa.

Sessenhausen/Koblenz Der Fahrer eines ramponierten Kleinbusses ist während einer Verkehrskontrolle auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 am Steuer eingeschlafen. Wie die Verkehrsdirektion Koblenz am Montag berichtete, war der Fahrer am Sonntag bei Sessenhausen im Westerwald kontrolliert worden.

Der Mann aus Südosteuropa beförderte neben Stückgut auch fünf Mitfahrer, hatte den Angaben zufolge aber keine Genehmigung zur „grenzüberschreitenden Personenbeförderung“. Auch seine Lenk- und Ruhezeiten konnte er nicht nachweisen.