Fahrer genehmigt sich Bier während der Verkehrskontrolle

Eine Kelle mit der Aufschrift: „Halt Polizei“ wird hoch gehalten. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Speyer Ziemlich dreist: Ein Autofahrer in Speyer hat während einer Verkehrskontrolle zur Bierflasche gegriffen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten am Dienstag an den Wagen des 33-Jährigen herantraten, fiel ihnen bereits die halbvolle Flasche in der Mittelkonsole neben dem Fahrer auf.



