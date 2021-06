Fahrer erschrickt bei Auftauchen von Streifenwagen: Unfall

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Sinzig Ein Autofahrer hat sich laut Polizei-Angaben im Rausch offensichtlich so sehr über das Auftauchen eines Streifenwagens erschrocken, dass er in Sinzig einen Unfall baute. Der 30-Jährige ohne Führerschein krachte unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit einem gestohlenem Wagen im Kreis Ahrweiler in ein geparktes Fahrzeug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.