Fahrer alkoholisiert: Beinahe Streifenwagen gerammt

Steineroth Ein alkoholisierter 20-Jähriger hat mit seinem Auto im Landkreis Altenkirchen beinahe einen Streifenwagen gerammt, anschließend einen Unfall gebaut, ist dann geflüchtet und schließlich festgenommen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der junge Mann am späten Dienstagabend auf einer Landstraße in Steineroth unterwegs. In einer Kurve sei er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, auf der die Polizeistreife fuhr. Nur durch ein starkes Abbremsen sei die Kollision verhindert worden.