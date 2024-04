Südwestpfalz Fahndung nach mutmaßlichen Geldautomatensprengern

Die Polizei fahndet nach mindestens vier mutmaßlichen Geldautomatensprengern in der Pfalz. In der Nacht zum Dienstag sollen sie in einer Bank in Contwig (Landkreis Südwestpfalz) zwei Automaten aufgebrochen haben, doch dann aus bisher unbekannten Gründen ihr Vorhaben abgebrochen und in einem Auto geflohen sein, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei.