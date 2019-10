Fahndung nach Messerangriff in Asylunterkunft dauert an

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Oberursel Nach einem Messerangriff in einer Asylunterkunft in Oberursel (Hochtaunuskreis) mit zwei verletzten Frauen sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen mutmaßlichen Täter. „Die Fahndung dauert an“, sagte ein Sprecher am Donnerstagvormittag.

Der 36 Jahre alte Bewohner der Unterkunft soll seine Ehefrau und seine Schwiegermutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die Frauen im Alter von 29 und 60 Jahren kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.