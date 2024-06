Polizei Fahndung nach Geldautomatensprengern in Tholey

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Tholey gesprengt. Da der Geldautomat sich in einem eigens dafür vorgesehenen Container befand, sind bei der Explosion keine Gebäude zu Schaden gekommen, wie eine Sprecherin der Landespolizei Saarland berichtete. Vor Ort stellten die Sprengstoffexperten fest, dass sich am Geldautomat ein bislang nicht detonierter Sprengsatz befand. Er wurde aus Sicherheitsgründen gesprengt.