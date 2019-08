Fahndung nach geflüchtetem Sexualstraftäter läuft weiter

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Thaleischweiler-Wallhalben In der Pfalz sucht die Polizei weiter mit Hochdruck nach einem in Bayern aus der Psychiatrie geflüchteten Sexualstraftäter. Nach ihm wird öffentlich gefahndet. Es habe zahlreiche Hinweise von Bürgern gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Mann wurde zuletzt in der Südwestpfalz vermutet.

Eine 59 Jahre alte Frau aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hatte sich bei den Fahndern gemeldet und angegeben, der Mann habe einige Tage bei ihr gewohnt. Beide hätten sich über das Internet kennengelernt. Die Polizei geht davon aus, dass der 56-Jährige einen Geländewagen mit Pirmasenser Kennzeichen fährt.