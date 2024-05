Kriminalität Fahnder fassen flüchtigen Verdächtigen nach zwölf Jahren

Nach der Tat soll der Flüchtige weitere Einbrüche in Deutschland begangen haben. Der Mann war seit 2012 per Haftbefehl gesucht worden. Zunächst soll er damals ins Ausland geflüchtet sein. Zielfahnder fanden den 38-Jährigen den Angaben zufolge in Köln, wo er auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen worden sei. Er sitzt in einem Kölner Gefängnis in Untersuchungshaft und soll in die JVA Saarbrücken überstellt werden.