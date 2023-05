Kriminalität Faeser will Kampf gegen Trickbetrüger intensivieren

Es sei ihr ein persönliches Anliegen, weil in Fällen wie beispielsweise den sogenannten Schockanrufen so viel Energie dahinter stecke und so viele Menschen geschädigt würden. Die Fälle seien massiv angestiegen. „Und es trifft die Menschen in ihrem ureigensten Umfeld, bei sich zu Hause, wo sie sich eigentlich sicher fühlen, wenn sie ans Telefon gehen. Und dass damit so viel Geld erbeutet wird, so viele Menschen Opfer sind, das treibt mich um, da jetzt härter vorzugehen“, sagte sie.