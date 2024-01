Kriminalität Faeser: Polizistenmorde machen bis heute „fassungslos“

Am zweiten Jahrestag der Polizistenmorde bei Kusel hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) der beiden Opfer gedacht. „Wir werden sie nie vergessen“, teilte sie am Mittwoch in Berlin mit. Es sei eine „entsetzliche Tat“ gewesen. „Dieses Verbrechen macht mich bis heute fassungslos und traurig.“ Ihr Mitgefühl gelte auch den Familien, Freunden und Kolleginnen und Kollegen der ermordeten Beamten.