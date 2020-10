Faeser fordert Sanktionierung bei Reichsflaggen-Verwendung

Hessens SPD-Vorsitzende Nancy Faeser nimmt an einer Landtagssitzung teil. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Wiesbaden Die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser, hat gefordert, das Verwenden der so genannten „Reichsflagge“ in der Öffentlichkeit zu sanktionieren. Die schwarz-weiß-rote Flagge, die von 1933 bis 1935 als „Flagge des Dritten Reichs“ verwendet wurde, sei Ausdruck „einer tiefen Verachtung der Demokratie, der Freiheit und der Toleranz“.

Die schwarz-weiß-rote Flagge werde bei Aufmärschen von Rechtsradikalen und Neonazis geschwenkt, um zu provozieren und Andersdenkende einzuschüchtern. „Der Symbolgehalt dieser Fahne ist derselbe wie bei allen anderen Nazi-Erkennungszeichen, die in Deutschland zurecht verboten sind“, betonte Faeser in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung.