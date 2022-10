Ahr-Katastrophe : Fachmann sieht hohe Fließgeschwindigkeit auf Flutnacht-Foto

Mainz Ein Fachmann für Wasser beschreibt im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe Mängel der Hochwasser-Warnungen. Auf einem Foto aus der Flutnacht sowie auf den kürzlich aufgetauchten Videos sieht der Experte eine hohe Fließgeschwindigkeit der Ahr.

Für Hochwasser gibt es in Deutschland nach Einschätzung eines Hydrologen keine Katastrophen-Warnungen. „Für solche Ereignisse wie das 2021-Ereignis fehlen uns in Deutschland eigentlich entsprechende Warn-Kategorien“, sagte der Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der Rheinisch-Westfälische Technischen Hochschule Aachen, Holger Schüttrumpf, am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz. Nachholbedarf sieht der Fachmann auch bei der Erstellung der Hochwasser-Gefahrenkarten.

Auf einem der Handyfotos aus der Flutnacht, die Innenminister Roger Lewentz (SPD) nach eigenen Worten anderes als die Videos vorlagen, sieht der Hydrologie-Professor anhand von Farben und Schlieren eine hohe Fließgeschwindigkeit der Ahr. Die Fotos zeigten ein Überschwemmungsgebiet, das sich mit den Hochwasser-Karten hätte vergleichen lassen. Allerdings sei es in engen Gebieten schwerer eine Aussage zu treffen als in breiten Flussgebieten.

„Wir brauchen irgendwann auch eine Warnung im Sinne von "Rette sich, wer kann!"“, sagte der Hydrologie-Professor. So etwas sei in Deutschland - anders als in anderen Ländern - aber nicht bekannt. Extremereignisse wie Hochwasser aber auch Trockenheit träten in den vergangenen Jahren wegen des Klimawandels immer häufiger auf. „Wir müssen uns in Zukunft für solche Ereignisse wappnen.“