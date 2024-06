Landtag Fachleute nehmen Corona-Maßnahmen unter die Lupe

Der rheinland-pfälzische Landtag arbeitet in einer Expertenanhörung die Maßnahmen in der Corona-Pandemie auf. 22 Fachleute werden dazu am Mittwoch (ab 13.00 Uhr) und Donnerstag gehört. Beantragt wurde die Anhörung von den drei Regierungs-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie den Oppositionsparteien CDU und Freie Wähler, nicht aber von der AfD.