Pandemie Fachleute blicken im Landtag auf Corona-Maßnahmen zurück

Der rheinland-pfälzische Landtag arbeitet in einer Expertenanhörung die Maßnahmen in der Corona-Pandemie auf. Am Mittwoch hatte die sie begonnen, an diesem Donnerstag (ab 8.30 Uhr) sind weitere Aussagen von Fachleuten per Videokonferenz geplant. Bei der zweitägigen Anhörung sollen insgesamt 18 Experten befragt werden. Am Donnerstag soll unter anderem der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, sprechen.